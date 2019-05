Des experts sont «à bout de souffle»

« [Mercredi] j’avais deux employés qui pleuraient dans mon bureau parce qu’ils ne sont plus capables », dit Éric Pichette, président de Qualinet.

« Ça fait 15 ans que je suis dans cette industrie et je n’ai jamais vu autant de sinistrés », abonde Nancy Raymond, présidente de Steamatic.

« On voit des phénomènes qu’on ne voyait pas avant », ajoute celle qui fait un lien avec les changements climatiques.

Après une inondation, ces experts peuvent intervenir en urgence pour extraire les eaux du bâtiment, dégarnir ou démolir tous les matériaux imbibés, assécher et décontaminer, explique Mme Raymond.

À plus long terme, ils peuvent aussi mener des travaux de reconstruction, mais ils peinent déjà à répondre aux demandes pressantes qui visent à sauver la structure avant que la moisissure ne s’installe.

Il faut dire que ces entreprises étaient déjà surchargées avant même le début des crues printanières, que ce soit en raison des pannes dues au verglas ou des pluies de l’hiver qui ont causé plus d’infiltrations qu’à l’habitude.

« C’est dur parce qu’on aurait envie de rester et d’aider les gens [...] On sent leur détresse », dit Cédric Sansregret, un employé de Qualinet rencontré hier.