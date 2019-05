Drame de Granby: «Je disais juste la vérité, 100 % de la vérité», affirme la grand-mère

GRANBY – Les proches de la fillette martyre de Granby s’apprêtaient à organiser ses funérailles, vendredi, triste étape d’un deuil rendu difficile par les questions qui fusent et les réponses qui ne viennent toujours pas.

«On n’a pas le choix», a simplement laissé tomber la grand-mère paternelle de la petite décédée mardi et dont elle a eu la garde pendant les 44 premiers mois de sa vie.

Le père et la conjointe de ce dernier ont été arrêtés à la suite de la découverte de la petite, lundi. Celle-ci avait été ligotée et enfermée dans une chambre. On a dû la débrancher à l'hôpital en raison de son état.

La grand-mère de la petite disparue décrit le père de cette dernière, son propre fils, comme un «pervers narcissique» qui a réussi à manipuler les autorités pour obtenir la garde de sa fille.

«Il nous a fait passer pour deux vieux croulants qui prenaient plein de médicaments», a-t-elle rapporté vendredi en entrevue à LCN, ajoutant que le certificat médical qu’elle a fait émettre par la suite n’a pas convaincu la juge dans le dossier.

«J’ai passé pour une mère dénaturée, qui dénigrait son enfant, ce qui n’était pas le cas... Je disais juste la vérité, 100 % de la vérité», a-t-elle lancé, une affirmation désespérée aussitôt interrompue par un sanglot.

«Garrochée» dans la gueule du loup

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a été avisée, une plainte policière a été déposée, a dit celle qui estime s’être battue, avec toute la vigueur possible, avec la mère de la petite pour la sortir de là.

«Tout ce que ça a donné, c’est qu’ils l’ont "garrochée" dans la gueule du loup. [...] Ils ont toujours écarté nos signalements», a-t-elle déploré.

«Qu’ils l’envoient en famille d’accueil ailleurs, ça ne nous dérangeait pas. Elle aurait été mieux là que chez son père», a ajouté la grand-mère, qui voyait désespérément son état se dégrader plus les semaines s’écoulaient. Selon son récit, le père annulait souvent les visites supervisées avec la mère, qui aurait passé plus d’un an sans voir sa fille.

«La DPJ avait autorisé qu’il ait une adresse et un numéro de téléphone confidentiels», même si la mère avait un droit de contact.

La dame, qui n’est pas identifiée pour des raisons judiciaires, remercie les gens pour leur générosité à la suite de ce drame.

Parmi les beaux gestes à leur endroit: le salon funéraire qui offre gratuitement le service complet, une femme qui leur a proposé de s’occuper du buffet et un aumônier qui va se charger du service. Un léger baume sur la douleur aiguë avec laquelle ils composent depuis le début de la semaine et que la grand-mère décrit comme une situation où le pire aurait pu être évité.

Adorable et facile à vivre

«Quand elle était chez moi, c’était une petite fille super heureuse, en parfaite santé. Elle avait l’air d’une petite princesse, elle aimait les robes à crinoline, elle avait des toutous», a raconté la grand-mère.

«C’était une enfant adorable, facile à vivre», a-t-elle poursuivi.

Mais au printemps 2015, le tribunal a décidé que l'enfant devait désormais aller vivre chez son père. La grand-mère a raconté que les choses ont changé radicalement dès ce moment-là, si bien qu’elle a monté, pendant des années, un dossier contre son propre fils, inquiète des conditions dans lesquelles vivait la petite.