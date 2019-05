Encore de la pluie avant le retour du soleil

MONTRÉAL – Des précipitations sont prévues un peu partout sur la province pour la journée de vendredi tandis que les températures remonteront pour se rapprocher des normales de saison.

La pluie tombera sur la plupart des régions au cours de la journée de vendredi, alors qu’il fera beau à Sept-Îles et à Gaspé. Les températures oscilleront entre 5 °C et 10 °C au nord du fleuve et entre 10 °C et 15 °C pour le sud. À Montréal, la pluie débutera au cours de la matinée et sera accompagnée de vent du nord-est à 20 km/h. Côté mercure, il fera un maximum de 11 °C. À Québec, la situation sera similaire, la pluie intermittente débutera le matin et il fera un maximum de 7 °C.

La journée de samedi sera ensoleillée et le ciel devrait être dégagé pour la plupart des secteurs. À Montréal comme à Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages et il fera 15 °C au cours de l’après-midi.

Dimanche, un nouveau système devrait faire son apparition et apporter des nuages et des précipitations. À Montréal, les nuages seront présents tout au long de la journée avec 30 % de probabilité d’averses. À Québec, les nuages voileront aussi le ciel, mais pour l’instant pas de prévision de pluie pour la journée. Les températures resteront similaires à la vieille pour ces deux villes puisqu’il fera 14 °C.