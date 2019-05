Ils sont partis

Vous n’avez jamais vu ce film ? Il faut le trouver, le voir. Vous l’avez déjà vu ? Il faut le revoir. J’ai été obligé de me donner des coups de règles sur le cerveau pour m’enlever de là, pour quitter parce que je me suis fait prendre. De fil en aiguille, en lisant les éloges des amis d’Anémone, je me suis retrouvé sur Viméo et au début de ce film, l’adaptation d’une pièce de théâtre de la troupe du Splendid.