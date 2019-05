Jamais assez de crustacés

La saison du crabe et celle du homard donnent lieu à de mémorables festins de crustacés, qui nécessitent quelques accessoires pour être dégustés jusqu’à la dernière pince !

Dans la marmite

Photo courtoisie, Quincaillerie Dante

Marmite Cuisinox (30 cm/16,2 litres) avec couvercle et intérieur gradué, dans laquelle faire cuire vos crustacés préférés qui deviendront rouges de saveurs ! Compatible avec les cuisinières à induction, elle peut aussi être placée au four jusqu’à 500 °F et se glisse dans le lave-vaisselle.

Libérer la chair

Photo courtoisie, Quincaillerie Dante

Parce que libérer la chair de la carapace d’un homard ou d’un crabe nécessite du doigté et de bons outils, voici un ensemble indispensable à la dégustation de ce festin divin. Ce magnifique boîtier contient six longues fourchettes en acier inoxydable et deux pinces en alliage de zinc chromé. Pourquoi ne pas l’offrir en cadeau à votre hôte ?

Coup de maillet

Photo courtoisie, Linen Chest

Sur toutes les carapaces qui vous donnent parfois du fil à retordre au moment de les casser, un coup de ce maillet en bois signé Trudeau les fera craquer sans les émietter. Son manche en silicone assure une bonne poigne et rappelle le bleu de la mer. Laver à la main.

Cuisson à l’extérieur

Photo courtoisie, Doyon Després

Plusieurs amateurs de crustacés privilégient une cuisson à l’extérieur, tout en dégustant un apéro sous le soleil. Ce réchaud au gaz propane (40 000 à 60 000 Btu), avec un brûleur en fonte, une structure en acier ultra résistant, un boyau répondant aux normes de sécurité CSA et un régulateur de température, pourrait donc être mis à contribution pour l’occasion, tout comme lors de l’épluchette de maïs annuelle.

Couper la carapace

Photo courtoisie, Stokes

Il faut parfois prendre les grands moyens pour s’assurer de manger la chair d’un crustacé jusqu’au dernier morceau ! Ces ciseaux Thinkkitchen conçus pour craquer et ouvrir la carapace afin d’atteindre toutes les cavités vous permettront de savourer crabe et homard sans en laisser une miette. Toutes les personnes attablées voudront les utiliser.