«Je veux un deuxième championnat»

En 2019, toujours recruté par l’écurie DGM, propriété de Gosselin, Labbé a été limité à trois départs dans l’antichambre de la Coupe Monster Energy. Selon toute vraisemblance, on devrait le revoir à quelques reprises d’ici à la fin du calendrier.

Fort heureusement, grâce à l’initiative du promoteur du Salon Auto Sport de Québec, Martin D’Anjou, le pilote de 26 ans a pu dénicher un volant pour participer aux 13 étapes de la Série canadienne Pinty’s dont trois seront présentées au Québec, soit à Vallée-Jonction (29 juin), Trois-Rivières (11 août) et Saint-Eustache (7 septembre).

Labbé a été recruté par la réputée écurie de Dave Jacombs, celle qui lui a procuré les grands honneurs en 2017 et qui avait aussi permis à Andrew Ranger de savourer ses deux titres au pays en 2007 et 2009.

Tout en sachant toutefois que la compétition sera particulièrement intense en 2019 avec la présence des animateurs de la dernière arrière-saison, dont les Louis-Philippe Dumoulin, champion en titre, Andrew Ranger, Kevin Lacroix, Marc-Antoine Camirand et Alexandre Tagliani, pour n’en nommer que quelques-uns.

Labbé est l’un des sept pilotes à avoir été retenu dans le cadre d’un nouveau programme destiné à ouvrir la voie à des espoirs québécois de la course automobile.

Plus de 400 véhicules de toutes sortes seront réunis pour occuper une superficie de quelque 200 000 pieds carrés.

Outre Labbé, Raphaël Lessard, Nicolas Barette, Samuel Charland, Gabriel Boisvert, Thomas Côté ainsi que son jeune frère Nicolas sont désormais associés à la cause.

« On n’a pas la prétention ni les budgets pour nous comparer à la filière Player’s de l’époque, a indiqué D’Anjou, mais on souhaite aider ces espoirs de la course dans leur cheminement. Ils seront bien encadrés. »