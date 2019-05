Julie Le Breton combattra une «Épidémie» à TVA

MONTRÉAL – Julie Le Breton sera la tête d’affiche de la nouvelle série «Épidémie», des auteurs Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau («L’imposteur»), que TVA diffusera à l’hiver 2020.

Dans ce suspense en 10 épisodes d’une heure réalisée par Yan Lanouette-Turgeon («L’imposteur», «Les pays d’en haut», «Unité 9»), la comédienne se glissera sous les traits d’Anne-Marie, une médecin infectiologue directrice d’une entité fictive, le «Laboratoire d’urgence sanitaire», chargé d’identifier les causes des urgences de santé publique et d’accompagner les autorités pour désamorcer les crises (bioterrorisme, maladie contagieuse mortelle, empoisonnement de masse, etc.).

Quand un mystérieux virus s’attaquera à la population montréalaise, Anne-Marie et son équipe devront être sur un pied d’alerte pour combattre l’épidémie qui pourrait faucher de nombreuses vies et qui, forcément, risque de faire ressortir le meilleur et le pire de l’être humain.

«Nous sommes très heureux de renouer avec l’écriture, au ton unique, d’Annie Piérard et Bernard Dansereau qui nous entraînera dans un univers fascinant. À l’ère des superbactéries, cette série abordera un sujet très contemporain et plusieurs souhaiteront que ce genre d’épidémie n’arrive jamais!» a souligné Ginette Viens, vice-présidente Marques et contenus, Québecor Contenu, par voie de communiqué, vendredi.

Le tournage d’«Épidémie» s’amorcera au début du mois d’août prochain, avec une distribution qui demeure à dévoiler.

Le projet est une production conjointe de Québecor Contenu et de Sophie Pellerin, de Sphère Média Plus, qui était aussi derrière «L’imposteur», «Toute la vérité» et «Annie et ses hommes», autres fictions imaginées par Annie Piérard et Bernard Dansereau pour TVA.