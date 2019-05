La coupe Grey se refait une beauté

La coupe Grey, trophée remis aux champions de la Ligue canadienne de football (LCF), dispose maintenant d'une nouvelle base.

Ce changement survient en raison d’une réalité toute simple : la base qui soutenait la coupe depuis 1987 n’offre plus d’espace pour ajouter les plaques nécessaires pour y graver les noms des champions. C’est la troisième fois en 110 ans qu’une telle modification est apportée.

«Il s’agit de notre Saint Graal, d’un symbole de fierté et d’unité canadienne et du trophée que tous les joueurs de la Ligue canadienne de football veulent soulever en fin de saison, a commenté le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, par voie de communiqué. Nous voulions que les modifications à son apparence soient minimes et de bon goût. Nous sommes fiers du résultat.»

La coupe assortie de sa nouvelle base fera sa première sortie publique lundi prochain, alors que le commissaire Ambrosie effectuera une tournée médiatique à Calgary. La ville sera l’hôte de la 107e Coupe Grey, en novembre prochain.