L’apprentissage se poursuit...

DOVER | Un top dix était à la portée de Raphaël Lessard au circuit de Dover vendredi, mais une relance tardive, avec cinq tours à parcourir avant la conclusion de la course, l’a relégué au 11e rang.

Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, encore brillant en qualifications avec le septième chrono le plus rapide parmi les 32 engagés dans la Série des Camionnettes de NASCAR, a été confronté à un bolide plutôt capricieux pendant une bonne partie de cette course remportée par le vétéran Johnny Sauter.

« J’ai gagné une position à l’issue du premier tour, a-t-il raconté au représentant du Journal. Mais, par la suite, trois camionnettes m’ont doublé avant la conclusion du premier segment. »

En vertu de sa neuvième place, Lessard a néanmoins récolté deux points boni (en prévision des séries éliminatoires), qui lui auraient été très précieux s’il était un pilote à temps plein dans la troisième division du NASCAR.

Train avant instable

Au deuxième segment, qu’il a terminé au 15e rang, le train avant est devenu de plus en plus instable.

« Ça devenait de plus en plus difficile de garder une trajectoire idéale, surtout lorsque je m’approchais d’un adversaire. Je risquais à tout coup de me diriger vers le mur tellement l’avant était difficile à contrôler. J’ai dû lever le pied constamment. »

En un morceau

Comme à sa première tentative dans la Série, où il s’était classé à la 14e position à Martinsville en mars dernier, Lessard a pu compléter son parcours en un... morceau et rapporter sa camionnette de l’écurie Kyle Busch à bon port dans les puits de ravitaillement.

« Le but, a-t-il renchéri, c’est de compléter la course, mais j’aurais souhaité un meilleur résultat. On ne peut être satisfait de terminer 11e. »

Surtout qu’il occupait la 10e position à cinq tours de l’arrivée...

Mais bon, Lessard en était à sa toute première tentative à Dover, reconnu comme l’un des tracés les plus difficiles en NASCAR. C’est pour le pilote de 17 ans une autre étape dans son long cheminement.

Son apprentissage se poursuit. Pas facile non plus d’affronter des rivaux expérimentés dont certains comptent plus de 200 départs en Camionnettes.

Mince consolation, Lessard a pu tenir tête à son compatriote et seul autre Canadien inscrit à la course, Stewart Friesen, classé à la 12e place.

Elliott en position de tête

Les 16 dernières courses à Dover ont vu un autre pilote que le détenteur de la position de tête remporter l’épreuve principale de la Coupe Monster Energy.

Mais on ne souhaite pas de malheur à Chase Elliott qui a signé vendredi le temps le plus rapide en qualifications en prévision de la course de demain.

Gagnant à Talladega la semaine dernière, ce même Elliott avait aussi paradé dans le cercle du vainqueur ici à Dover en octobre dernier.

Reste maintenant à savoir si l’épreuve aura bel et bien lieu : des précipitations soutenues sont prévues demain. Le top 15