Le Bal, Vintage Soirée et le Bal Sucré du Musée McCord amassent près de 1 M$

Le Bal, Vintage Soirée et le Bal Sucré du Musée McCord ont amassé près de 1 M$. Le Bal, Vintage Soirée a fait revivre les années 60 et 70. Hier soir, Le Bal Sucré a fait vivre, en accéléré, le cycle d’une journée à Montréal, du lever au coucher du soleil, de l’aurore à la pleine lune dans un ciel étoilé.

Le ministre Pierre Fitzgibbon est en compagnie de la ministre Nathalie Roy, du ministre Christian Dubé, de Monique Jérôme-Forget, présidente du CA du Musée McCord Stewart, et de Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord Stewart.

Les invités ont été transportés à l’époque du « Peace and Love ». Sur la photo, on aperçoit Bita Cattelan, de la Fondation du Musée McCord, et Emmanuelle Gattuso.

L’élégante Michèle Richard était en compagnie d’un personnage des années du « Peace and Love » qui interprétait Give Peace A Chance de John Lennon.

Mark Teitelbaum et Danièle Henkel se sont retrouvés au beau milieu du Festival Woodstock qui avait réuni The Who, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash and Young, sans oublier le légendaire Jimi Hendrix.

La charmante Varda est en compagnie de Nathalie Lévesque, de la Fondation du Musée McCord.

Le King du rock’n’roll, Elvis Presley, est entouré du designer Denis Gagnon et de Daniel Ethier.

Les amateurs de « pinball » ont découvert la magnifique section des machines à boules. Ibti Saadi est en compagnie de Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Virginie Coossa, à droite, ainsi que les nombreux invités ont pu admirer la peinture corporelle de l’époque du mouvement hippie, un courant de contre-culture apparu dans les années 1960 aux États-Unis.