Le nouveau kit de gaming pour le Stormtrooper en vous

Joignez le côté sombre de la Force, grâce à cette nouvelle collaboration de Razer et Star Wars. Qui a dit qu’un Stormtrooper ne pouvait pas jouer sur PC?

Razer et Star Wars s’associent ensemble et créent une nouvelle gamme de périphériques pour le fan de la plus grande saga intergalactique.

Trois produits Razer ont eu droit à un nouveau look digne de la célèbre armée de l’Empire :

Le clavier mécanique silencieux Razer BlackWidow Lite, dont les touches sont composés de la technologie silencieuse Razer Orange, est conçu pour être discret quand on l’utilise, en d’être compact sur un bureau. Le clavier est en vente à 99,99 $ américains.

La souris sans fil Razer Atheris, de petite taille, qui se connecte via 2,4GHz sans fil ou Bluetooth, est très pratique à transporter ou ranger lorsque vous avez à nettoyer votre fusil à laser, comme un bon Stormtrooper. La souris est en vente pour 59,99 $ américains.

Courtoisie Razer

Le tapis de souris Goliathus ultramince est peut-être le meilleur et le plus indispensable outil à avoir pour profiter au maximum de la performance de votre souris. Alors pourquoi ne pas avoir un look d’enfer sur votre bureau pour démontrer votre amour pour l’armée la plus “shiny” de la galaxie. Ce tapis est en vente pour 34,99 $ américains.

«Star Wars est un phénomène culturel avec une histoire riche, non seulement au cinéma, mais dans le gaming aussi.» dit le cofondateur et CEO de Razer, Min-Liang Tan. C’était donc logique qu’une telle association se fasse.

Les périphériques sont disponibles à partir d’aujourd’hui sur les boutiques Razer des États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. Nous ne savons toujours pas s’ils seront disponibles au Canada bientôt.