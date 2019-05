Le président slovaque veut agir contre l’influence de la mafia

Le président libéral sortant slovaque Andrej Kiska a déclaré samedi qu’il souhaitait agir contre l’influence de la mafia dans le système politique de son pays par le biais de son futur parti politique.

«Après la mort (du journaliste) Jan (Kuciak), j’ai vu l’arrogance de nos élites politiques, à quel point la mafia est intégrée à la structure tout entière de notre État. J’ai ressenti le devoir de faire quelque chose contre cela», a-t-il dit au quotidien allemand Die Welt, précisant qu’il s’agirait d’un parti du centre dont le but serait de «redonner le pouvoir au peuple».

M. Kiska avait déjà annoncé la fondation de ce nouveau parti début avril, sa création étant prévue pour après la fin de son mandat qui s’achèvera en juin.

Jan Kuciak et sa fiancée Martina Kusnirova ont été tués chez eux en février 2018, au moment où ce journaliste s’apprêtait à rendre public un rapport sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne et sur des fraudes autour des fonds agricoles européens.

L’enquête sur l’assassinat et le travail de Jan Kuciak a révélé que «la mafia italienne est très bien établie dans (le) pays et a même des liens étroits avec (le) gouvernement», a ajouté le président sortant.

«Pire encore, il a été découvert que le ministre de l’Intérieur de l’époque, (Robert) Kalinak, était au courant, mais qu’il n’a rien fait à ce sujet. Jan devait mourir pour que quelque chose se passe. C’est choquant», a-t-il poursuivi.

L’indignation populaire et les manifestations de rue qui ont suivi l’assassinat ont entraîné la démission en mars 2018 du Premier ministre Robert Fico, avec qui M. Kiska a souvent été en conflit. Depuis, M. Fico a été remplacé par Peter Pellegrini, auquel il est allié.

Le 31 mars, l’avocate libérale Zuzana Caputova, à qui M. Kiska avait apporté son appui, a remporté l’élection présidentielle. Elle prêtera serment le 15 juin.