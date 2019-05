Le redressement de Bombardier prendra plus de temps que prévu

Après avoir réservé deux mauvaises surprises de taille aux investisseurs en moins de six mois, le grand patron de Bombardier, Alain Bellemare, s’est rendu à l’évidence hier : le redressement de la multinationale sera plus long que prévu.

En 2015, quelques mois après son arrivée à la tête de Bombardier, M. Bellemare avait présenté un plan sur cinq ans pour remettre l’entreprise sur pied.

Hier, il a dû admettre qu’il ne pourrait pas atteindre les objectifs financiers qu’il avait alors établis pour 2020.

Tout en notant que des « progrès importants » ont été accomplis, il a laissé entendre qu’il pourrait rester jusqu’à deux ans de travail, de sorte que le redressement risque de se prolonger jusqu’au printemps 2021.

« C’est une bonne approche, présentement, d’être prudent », a déclaré le dirigeant en conférence de presse, en faisant référence au trou financier de plusieurs centaines de millions de dollars lié à des retards et à des problèmes techniques au sein de la division ferroviaire de Bombardier.

Recul en Bourse

Devant cette nouvelle incertitude, l’action de l’entreprise montréalaise a encore perdu plus de 5 % hier pour clôturer à 2,22 $, à la Bourse de Toronto. Le titre avait chuté de 15 % la semaine dernière après l’annonce par Bombardier d’une baisse de 18 à 17 G$ US de ses prévisions de revenus pour 2019.

Alain Bellemare a par ailleurs dévoilé hier un nouveau pan de sa stratégie de recentrage de Bombardier. L’entreprise met en vente ses installations de Belfast, en Irlande du Nord, acquises en 1989, et celles de Casablanca, au Maroc, inaugurées en 2015.

À Belfast, Bombardier fabrique les ailes des avions A220 (ex-C Series), des nacelles de moteur pour Airbus et des composants pour ses jets d’affaires. À Casablanca, on produit notamment des pièces d’aile et de fuselage.

De 400 à 700 M$ US

Selon l’analyste Benoît Poirier, de Desjardins, Bombardier pourrait obtenir de 400 à 700 millions de dollars américains en cédant ces actifs.

Rappelons que l’an dernier, l’entreprise a vendu pour 1,7 milliard de dollars d’actifs, dont les avions à hélice Q400 et l’aéroport de Downsview, dans le quartier North York de Toronto.

La décision de larguer les usines de Belfast et de Casablanca a quand même de quoi surprendre puisque Bombardier voyait un grand potentiel de croissance dans ce secteur des « aérostructures ».

M. Bellemare a soutenu que la capacité industrielle de Bombardier dans ce domaine était trop grande et que le moment était venu d’en « monétiser » une partie.

Or, l’entreprise a lancé en janvier l’agrandissement de son usine marocaine.

Bombardier conservera néanmoins la moitié de ses activités de fabrication de composants aéronautiques avec des usines dans l’arrondissement Saint-Laurent (Canadair), au Mexique et au Texas.

► Bombardier au premier trimestre : Revenus 3,5 milliards $ US (-13 %)Profits nets 239 millions $ US (+443 %)