Les autochtones boudent Hydro-Québec

Un peu plus de 40 % des foyers autochtones de la province desservis par Hydro-Québec n’ont toujours pas de compteurs intelligents en raison notamment de réticences, a appris Le Journal.

« Il y a des démarches qui sont entreprises. Le rythme n’est toutefois pas le même dans chacun des endroits pour plusieurs raisons et on souhaite le respecter », indique le porte-parole chez Hydro-Québec Cendrix Bouchard.

Hydro-Québec ajoute que la localisation de certains compteurs qui sont plus difficiles d’accès complique aussi la tâche.

Depuis le début du déploiement à grande échelle des compteurs intelligents en février 2013, le fournisseur d’électricité a installé son système dans 11 725 foyers et entreprises sur 19 764 dans 32 communautés autochtones. Les autres territoires (23) possèdent un réseau énergétique autonome, précise la société d’État.

Actuellement, on compte 13 communautés du Québec où moins de 30 % des foyers possèdent des compteurs intelligents. Il s’agit entre autres de Kanesatake, Obedjiwan, Mingan, Matimekosh, Manawan, Pessamit, Uashat-Maliotenam, Chisasibi et Waskaganish, peut-on lire dans les documents fournis par la société d’État.

« Nous avions demandé à Hydro-Québec une étude complète sur l’impact sur la santé et en lien avec la sécurité de l’appareil. Nous n’avons obtenu aucune étude qui répondait à nos préoccupations », répond Jean-Charles Piétacho, chef de la communauté Mingan, pour expliquer sa réticence.

« Il y a beaucoup de points qu’on aimerait discuter. On ne veut pas juste avoir la visite de travailleurs qui viennent installer des compteurs sans nous fournir d’explication. Ce n’est pas ce que l’on souhaite », dit Tshani Ambroise.

La communauté autochtone de Wendake, située en banlieue de Québec, est parmi celles qui ont le plus adhéré au programme. Seulement 38 compteurs de l’ancienne génération n’ont pas encore été remplacés sur un total de 1124.

La société d’État travaille toujours à présenter le projet aux élus et aux résidents qui sont plus réfractaires afin de recueillir « leurs préoccupations, exposer les avantages des compteurs communicants et transmettre les informations pertinentes ».