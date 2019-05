Les déboires de la voiture électrique au bureau

Pour pallier cette difficulté, l’employé a décidé de fabriquer son propre système de rechargement, en coupant le câble électrique d’une machine de lavage à pression qui était déjà abîmé et en s’alimentant à même les prises électriques de l’établissement. Le remplacement de ce câble a d’ailleurs entraîné un coût de 500 $ pour l’employeur.

Mis à part cette appropriation sans droit d’un bien appartenant à l’employeur (qui n’est certainement pas l’idée du siècle et mérite d’être sanctionnée sévèrement), les autres fautes qui lui sont reprochées tournent principalement autour de la recharge de son véhicule au travail.

Ensuite, l’employeur considère que le salarié a manqué à ses obligations en laissant entrouverte une porte de la caserne sans surveillance, dans l’unique but de laisser passer le câble d’alimentation. Il a également mis en danger la santé et la sécurité de ses collègues en utilisant un fil endommagé.

Pour finir, l’employeur l’accuse d’avoir stationné son auto à un endroit inapproprié pour s’approcher le plus possible de la prise électrique, soit sur la pelouse à l’arrière de l’immeuble. L’ensemble de ces fautes a convaincu l’employeur de le congédier.

L’arbitre de grief saisi de l’affaire en viendra à la conclusion que le congédiement était la sanction appropriée. Selon lui, l’employé a commis une série de fautes pour brancher son véhicule, malgré les avertissements de son employeur et la directive claire qui lui interdisait de le faire. Par son comportement, il a manqué d’honnêteté et a brisé le lien de confiance envers son employeur.

À l’heure où la responsabilité sociale des entreprises est de plus en plus décisive, il est à espérer que les employeurs encourageront davantage les modes de déplacement écologiques et mettront en place des incitatifs auprès de leur personnel.