Lucy Hale a un nouveau tatouage lié à l'astrologie et tu vas en vouloir un semblable!

Lucy Hale a un tout nouveau tatouage qui risque de réjouir les amateurs d’astrologie et de dessins délicats!

L’actrice de Pretty Little Liars s’est fait tatouer par l’artiste-tatoueur bien-aimé des vedettes Dr. Woo. Lucy a choisi de se faire tatouer une constellation d’étoiles qui représente son signe astrologique, les Gémeaux. Les tatouages de constellation sont très populaires auprès des stars et plusieurs d’entre elles ont adopté cette tendance, comme Joey King et Jessica Alba.

Lucy Hale a choisi de se faire tracer son nouveau tatouage à l’intérieur du bras et ce n’est pas par hasard: chaque signe est associé à une partie du corps et il s’avère que celui des Gémeaux correspond aux bras. Ce n'est pas le premier tatouage de l'actrice: elle s'est également fait tatouer le portrait de son chien, Elvis, avec qui elle prend souvent la pose sur Instagram.

Elle s’est aussi fait tatouer deux bras colorés derrière un triceps, en l’honneur de sa prise de conscience concernant son amour propre et sa confiance. Elle a ainsi voulu souligner l’importance de prendre soin de soi.

Trop cute!

