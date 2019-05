Ces jours-ci, j’ai envie de fraîcheur et de spontanéité. J’ai envie d’accueillir des amis sans me compliquer la vie. Pour un apéro vraiment mollo, ce pain plat est parfait. Chic, festif et prêt en moins de 30 minutes. Débouchez un vin blanc, et vous passerez un bon moment !

Ingrédients Portions : 8 | Préparation : 10 min | Cuisson : 17 min

Farine (pour la surface de travail)

1 boule de 450 g de pâte à pizza du commerce

1 c. à s. d’huile d’olive

1 branche de romarin frais

1 tasse de canneberges surgelées

1 c. à s. de sirop d’érable

125 g de fromage brie allégé

1 tasse de roquette

Poivre du moulin

Fleur de sel

1 c. à t. de vinaigre balsamique