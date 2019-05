Quand le solage du couple cède complètement!

Je suis en couple depuis 18 ans. Nous avons deux enfants de 10 et 12 ans et nous avons eu la garde de la fille de mon conjoint vu l’état mental de sa mère au moment de la séparation. Rendue à 21 ans, elle vit en appartement. Le centre de ma vie a toujours été ma famille. J’ai tout donné pour ça.

Ayant tous deux des emplois prenants, ce fut de la haute gymnastique que de tenir le fort, et j’avais l’impression que j’y étais parvenue, jusqu’à ce qu’une catastrophe me tombe dessus. En décembre dernier alors que nous allions partir au chalet que nous louons chaque année pour passer du bon temps en famille, mon conjoint m’a annoncé qu’il ne partait pas avec nous parce qu’il en avait assez de vivre avec une coloc et une mère. Selon lui, ce break de couple allait nous permettre de réfléchir à la suite à donner à notre vie chacun de notre côté.

Ça n’allait plus très bien entre nous depuis quelque temps, mais jamais je ne me serais imaginée que dans sa tête à lui, ça allait aussi mal. La séparation fut difficile pour moi et les enfants, et le retour à la maison a marqué le début d’une autre vie. Je vous passe les longues et pénibles discussions qu’on a eues sur les changements qu’il espérait de ma part et les arguments que j’opposais pour cibler ses torts à lui. Toujours est-il que fin mars, nous avons commencé une thérapie conjugale.

Quelle chose difficile ce fut ! Non seulement j’y ai découvert que ce que je croyais avoir fait de bien pour la famille m’avait menée à négliger mon conjoint, mais surtout que je ne connaissais pas ce dernier dans sa vraie nature. J’étais devant un quasi étranger quand il répondait aux questions du thérapeute.

La thérapie a pris fin il y a un mois, et maintenant on essaye de se rebâtir une vie à deux à travers la vie de famille. J’ai des outils pour suivre le cap, mais j’ai tellement peur de me tromper. Ça correspond à quoi pour vous les termes « Entretenir son couple » ?

Amoureuse inquiète pour son avenir