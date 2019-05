Résultats d’écoute historiques pour TVA et LCN

MONTRÉAL | TVA et LCN trônent toujours au sommet.

Avec des parts de marché atteignant des sommets historiques de 38,8 % et près de 6,5 millions de téléspectateurs par semaine, TVA conserve son statut de destination de choix pour les téléspectateurs qui veulent se divertir et s’informer.

Le récent sondage Numeris couvrant la période du 7 janvier au 21 avril 2019 fait état de sept émissions de TVA «millionnaires», en termes de cotes d’écoute, sur dix, et de nombreuses autres productions approchant le million de téléspectateurs.

Parmi les résultats d’audience à signaler, on remarque les chiffres générés par La Voix (1 943 000 téléspectateurs), Célébration 2019 (1 459 000 téléspectateurs), L’Échappée (1 232 000 téléspectateurs), O’ (1 145 000 téléspectateurs), Ça commence bien l’année (1 068 000 téléspectateurs), L’heure bleue (1 061 000 téléspectateurs) et La vraie nature (1 047 000 téléspectateurs).

Un zoo pas comme les autres (989 000 téléspectateurs), La magie des stars (980 000 téléspectateurs), En tout cas (957 000 téléspectateurs) et Le bon docteur (941 000 téléspectateurs) ont aussi tiré leur épingle du jeu.

De 12 h à 22 h, les bulletins TVA Nouvelles de Pierre Bruneau et de Sophie Thibault sont toujours la référence en information au Québec. À 18 h, le TVA Nouvelles diffusé simultanément à TVA et à LCN rejoint quotidiennement 851 000 personnes, et obtient une part de marché de 37 %.

LCN grandit encore

Par ailleurs, l’ensemble des chaînes spécialisées de Groupe TVA ont connu une croissance. Avec ses parts de marché de 4,8 %, LCN se classe au premier rang des chaînes spécialisées québécoises.

Pour la première fois de son histoire, LCN est également devenue la deuxième chaîne la plus regardée au Québec, tous les jours, de 6 h à 18 h, toutes catégories confondues. Forte de ses 8,3 % de parts de marché, LCN devance ainsi Radio-Canada, qui obtient un résultat de 8 %.

TVA Sports a connu une croissance de 170 % de 17 h à 19 h, entre le 14 janvier et le 5 avril, comparativement à l’hiver dernier.

L’arrivée de Jean-Charles Lajoie dans l’équipe d’animateurs de TVA Sports, de même que les résultats d’écoute des séries éliminatoires, ont entraîné un effet positif sur la chaîne. Ainsi, la première ronde des séries éliminatoires de la LNH (entre le 10 et le 25 avril) a permis à TVA Sports, TVA Sports 2 et TVA Sports 3 d’enregistrer une hausse de 11 % de leur auditoire, par rapport à l’an dernier.

CASA et MOI ET CIE ont en outre profité de hausses enviables, de 28 % pour CASA chez les 25-54 ans et de 46 % chez MOI ET CIE dans la même tranche d’âge. Groupe TVA vient d’enrichir son offre en ajoutant Zeste et Évasion à son bouquet de chaînes spécialisées.

«D’une année à l’autre, nous sommes toujours aussi touchés par la marque d’appréciation des Québécois envers les chaînes de Groupe TVA et nous les remercions», a déclaré Suzane Landry, directrice principale, Chaînes et programmation Groupe TVA, dans un communiqué.

«Cette nouvelle hausse de notre part de marché confirme que la télé est un média sans équivalent pour rassembler et offrir de grands moments d’émotion. Ce succès nous le partageons avec tous les artistes et artisans qui, grâce à leur professionnalisme, nous permettent de fournir une programmation de qualité», a-t-elle ajouté.