Revenir en arrière? Jamais!

Un des arguments majeurs évoqués par ceux qui s’opposent au projet de loi 21 sur la laïcité de l’État, c’est qu’il n’y a eu jusqu’à maintenant aucune plainte de formulée contre les enseignantes musulmanes voilées dans nos écoles.

Je ne sais pas quel est leur nombre, mais elles sont très peu nombreuses, c’est un fait. Cela ne signifie cependant pas qu’elles ne représentent pas une présence religieuse visible auprès de nos enfants. Une présence d’autorité puisqu’elles ne sont pas à l’école pour jouer aux « petits n’amis » avec nos enfants.

Lorsque, à partir des années soixante, on a commencé à déboulonner les statues religieuses et à remplacer progressivement le personnel religieux dans nos écoles (et aussi dans nos hôpitaux) par du personnel laïc, il n’y avait eu aucune plainte contre les religieux et les religieuses. Ce ne fut pas le motif de ce changement radical.

Au contraire, tout le monde a reconnu le dévouement dont ont fait preuve ces enseignants catholiques dans l’éducation de nos enfants. Mais ces prêtres, ces frères, ces religieuses, tout bien intentionnés qu’ils et elles étaient, distillaient des valeurs qui ne nous représentaient plus. C’est ce qu’on avait décidé collectivement. Le Québec entrait dans la modernité. Nous aspirions désormais à d’autres modèles, à la séparation de l’État et de la religion, entre autres. La société québécoise avait du rattrapage à faire et nous avons mis les bouchées doubles.

Très certainement qu’il y a eu des décisions déchirantes à prendre. Très certainement qu’il y eut de nombreux drames humains, aussi des actes de rébellion et de refus, des menaces de déménager ailleurs. Pourtant, l’État et la majorité de la population ne remettaient pas en question leurs compétences. Mais les religieux et religieuses devaient dorénavant choisir entre Dieu et leur travail d’enseignant. Ils et elles ont dû s’adapter, ils n’ont plus eu le choix. À tel point qu’ils furent nombreux à défroquer. Au collège que je fréquentais dirigé par les jésuites, mon professeur titulaire a lui-même défroqué et il a même épousé la sœur d’un de nos camarades de classe. On ne leur demandait pas de renoncer à leur foi, à leurs croyances, mais tout simplement de ne plus arborer des signes religieux pendant leur travail. Cela était d’autant plus significatif qu’ils n’étaient plus rémunérés par leurs communautés, c’était désormais l’État qui les prenait en charge et les payait.

Aujourd’hui, que des femmes musulmanes voilées menacent de changer de province et d’aller enseigner ailleurs si le projet de loi 21 est adopté est de bonne guerre. Moi, j’y penserais deux fois. L’expérience des religieux et religieuses catholiques devrait les inciter à respecter la loi et à leur faire comprendre que nos croyances n’ont pas besoin de s’afficher pour être en accord avec nos agissements quotidiens. Le Québec ne reviendra certainement pas en arrière.

Une anecdote pour terminer : Lorsque je suis revenu au Québec de mon exil en France, en janvier 1979, c’était, dans les écoles, le règne du libre choix. Les parents avaient le droit de demander à la direction de l’école que leur enfant ne soit pas tenu d’assister au cours de religion, jusqu’alors obligatoire. Mon fils arrivait d’un système scolaire laïc en France et j’ai donc demandé une dérogation. Il était le seul dans sa classe et on n’avait trouvé rien de mieux que de l’asseoir dans le corridor pendant la durée du cours. Il était l’objet de quolibets et de menaces et on prédisait qu’il irait en enfer. Mon fils ne savait pas encore ce qu’était l’enfer des catholiques mais ces menaces avaient de quoi le traumatiser. Tout cela pour vous dire que nous revenons de loin et, nous sommes des milliers à le répéter, nous ne reviendrons pas en arrière.