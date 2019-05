Sauve-qui-peut!

La mort tragique de cette petite fille de Granby, maltraitée par ses parents et abandonnée par à peu près toutes les institutions, a fait couler beaucoup d’encre. L’empressement à trouver des coupables s’apparentait au lynchage du Far-West et la belle unité de l’Assemblée nationale pouvait nous faire oublier que c’est précisément nos politiciens qui sont au premier chef responsable d’un pareil drame humain.

J’hésitais à écrire sur le sujet parce que j’étais trop pris par l’émotion. Je regardais les scènes de désolation devant la résidence de l’enfant à la télévision et je ne pouvais retenir mes larmes en pensant à sa vie de misère. D’autre part, je ressentais un soulagement que ma fille ne soit pas dans pareille tourmente. Elle est travailleuse sociale à la DPJ en Montérégie, la région où l’on retrouve le plus grand nombre d’enfants sur une liste d’attente (500) conséquemment à un signalement.

J’avais en tête cet appel de détresse de ma fille, il y a quelques semaines, pour demander conseil à son syndicaliste de père sur ce qu’elle pouvait faire face à l’ampleur de la tâche. Je lui ai évidemment recommandé de s’adresser à son syndicat et de manifester à son employeur les dangers d’un tel débordement. Mes conseils l’ont peu touchée et elle m’a fait sentir que je ne la comprenais pas parce que sa plus grande crainte était de voir un enfant de sa liste subir des maltraitances graves ou même mourir. Elle me disait que s’il fallait que cela arrive, elle ne s’en remettrait pas. En prenant connaissance du drame de Granby, j’ai mieux saisi l’angoisse de ma fille et surtout son métier dangereux.

Nous retrouvons des débordements dans l’ensemble des régions du Québec pour la DPJ alors que 3500 enfants sont en attente d’une évaluation-orientation. L’administration a demandé aux intervenants d’augmenter le nombre d’enfants à suivre, malgré qu’ils soient déjà débordés. Fort probablement, comme ma fille, la plupart du personnel se plie à ces exigences, malgré l’épuisement qui les guette et qui les mènera éventuellement à un congé de maladie. Ma fille n’est même pas choquée contre ses patrons qui font de leur mieux avec les moyens qu’ils ont pour assumer une mission qui est devenue périlleuse. Ces mêmes patrons doivent se débrouiller avec les contraintes budgétaires et bureaucratiques imposés par les gouvernements libéraux.

Le directeur de la DPJ relevant du CIUSSS de l’Estrie a servi de bouc émissaire et il a été relevé de ses fonctions, et ce, dans des circonstances nébuleuses. Il serait intéressant d’entendre ses explications en n’étant plus un cadre qui doit faire preuve de fidélité aux directives ministérielles et à son CIUSSS employeur. Au lieu de justifier les directives, il pourrait peut-être les critiquer et faire ressortir les aberrations du système actuel.

Quand nous aurons fini de remuer toute la boue et d’en vouloir à la DPJ, aux autorités scolaires, aux juges et aux voisins, nous en reviendrons immanquablement au manque de ressources humaines dans les services sociaux et en éducation pour veiller au bien-être de nos enfants. L’austérité a un coût et le petit ange de Granby l’a payé trop cher.