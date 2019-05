Tourisme Irlande lance une campagne Game of Thrones

Les amateurs de voyages et de Game of Thrones pourront enfin combiner leurs deux passions. Le groupe Tourism Ireland a tout récemment lancé sa nouvelle campagne, Glass of Thrones, qui commémore les plus grands moments de la populaire série télévisée.

Dispersés à travers la ville de Belfast, capitale de l’Irlande du Nord, d'imposants vitraux ont été érigés afin de représenter six grandes familles de Game of Thrones. Les vitraux des familles Stark, Lannister et Baratheon ont été dévoilés au grand public, alors que trois autres familles attendent toujours leur tour.



Dans la foulée de la campagne Glass of Thrones, Tourism Ireland vous offre aussi une tapisserie interactive relatant chaque épisode de la série, du début de la première saison jusqu’à la fin de la septième. Une belle façon de revivre l’aventure des sept couronnes.

Si jamais ces attractions ne vous replongent pas assez à votre goût dans l’univers de George R.R. Martin, un parcours pour visiter Westeros dans le monde réel, en Irlande, est aussi offert. Le Nord n’attend que vous!

Pour en apprendre plus sur la campagne Glass of Thrones, visitez le www.ireland.com.