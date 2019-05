Tournée mondiale et nouvel album pour Half Moon Run

Half Moon Run avait de bonnes nouvelles à partager à ses admirateurs vendredi : non seulement le groupe annonce qu’il part en tournée en Amérique du Nord et en Europe pendant l’été et à l’automne, mais la formation canadienne est de surcroît en plein enregistrement de son troisième album, qu’on pourra possiblement entendre à la fin 2019.

C’est un calendrier de 43 concerts, qui auront lieu entre le 19 juin et le 27 novembre 2019, que Half Moon Run a dévoilé. Au Québec, les troupes formées de Devon Portielje, Conner Molander, Dylan Phillips et Isaac Symonds se produiront notamment à Saint-Eustache, Laval, Lévis, Gaspé, Rimouski et Sherbrooke. Deux concerts déjà préannoncés en périphérie de Montréal affichent complet. Le quintette Choses Sauvages assurera la première partie. Les billets sont présentement en vente sur le site de Half Moon Run (halfmoonrun.com/tour). Pour chaque billet vendu, 1$ sera alloué à combattre la malnutrition dans les pays sous-développés, par le biais de l’organisme PLUS1.

Quant à son opus en préparation, Half Moon Run l’enregistre présentement dans un studio de Montréal, sous la houlette du réalisateur Joe Chicarrelli (Beck, The Strokes). Les artistes refusent pour l’instant de dévoiler les sonorités qui seront mises de l’avant sur ce nouveau disque. «Sun Leads Me On», le dernier album de Half Moon Run, était paru en 2015.