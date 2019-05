Un calendrier qui est très taxant

De fait, une seule autre équipe a joué autant de matchs à l’étranger, soit les Timbers de Portland. Mais ceux-ci ont une bonne raison, on ajoute une nouvelle tribune au Providence Park et ils n’y joueront leur premier match que le 2 juin prochain.

« Je ne sais pas comment ils font le calendrier, a admis Daniel Lovitz. C’est une situation unique en raison de la météo et parce que le Stade olympique ne fait plus partie de l’équation, ce qui est une bonne chose pour la sécurité des joueurs. »

Certes, le calendrier de l’Impact n’est pas le plus aisé et c’est pour éviter le froid et des matchs au Stade olympique que la MLS a inscrit autant de déplacements au début de la saison du Bleu-blanc-noir.