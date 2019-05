Un comptoir à crème molle sans produits laitiers et biscuits débarque sur le Plateau

Bonne nouvelle! La gang derrière l’ancien comptoir de buns à la vapeur, HÀO, travaille sur un tout nouveau projet qui verra le jour sous peu; un comptoir à crème molle.

C’est directement en biais du local du HÀO que le nouveau projet SWIRL ouvrira ses portes sur la rue Rachel en juin 2019.

SWIRL ne servira pas de buns vapeur, loin de là. Ce sera plutôt un comptoir à crème molle sans produits laitiers. Les produits glacés seront fabriqués à base de lait de coconut. Bien que les classiques vanille et chocolat soient plaisent à de nombreux gourmands, SWIRL ira encore plus loin que ça avec des saveurs inventées selon les produits saisonniers.

L’établissement proposera également des biscuits ainsi que du thé maison.

Le local est actuellement en rénovations alors il faudra être patient encore un peu plus longtemps pour goûter à cette crème molle sans produits laitiers. Gageons par contre que ça risque d’être assez populaire!

SWIRL

230 rue Rachel Est

