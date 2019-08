Un premier album pour Yama Laurent

Yama Laurent a fait vibrer tout le Québec lors de sa participation à l’émission «La Voix». Un an plus tard, l’artiste lance son premier album éponyme.

Avec sa voix puissante et unique, la chanteuse nous propose une sélection de reprises. On peut aussi entendre sur cet opus deux duos formidables : la pièce Un peu de nous, écrite par Garou, son coach et l’autre avec Nanette Workman, où les deux interprètes revisitent le classique Let It Be. On tombe aussi sous le charme de la composition originale Chanter est ma couleur, une toute nouvelle chanson écrite et composée par Didier Golemanas et Rick Allison.