Un Québécois sur deux nous lit

Un Québécois sur deux lit chaque semaine l’un des trois journaux de Québecor, tout un exploit dans un monde médiatique en bouleversement. Cela nous renforce dans notre conviction que c’est la qualité du contenu qui assure la pertinence des médias dans notre société.

Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et le journal gratuit 24 Heures rejoignent chaque semaine pas moins de 3 925 000 lecteurs sur leurs différentes plateformes, ce qui représente 55 % de la population québécoise de plus de 14 ans, selon le plus récent sondage Vividata qui mesure le lectorat des journaux.

Nous avons beaucoup investi dans nos contenus depuis quelques années et nos lecteurs nous témoignent leur appréciation en restant fidèles à nos produits.

Avec 2 833 000 lecteurs chaque semaine sur toutes ses plateformes, Le Journal de Montréal demeure le quotidien numéro un au Québec. Le Journal de Montréal compte 799 000 lecteurs de plus que les plateformes de La Presse.

Toujours imprimée 7 jours sur 7, la version papier du Journal de Montréal rejoint à elle seule 2 141 000 lecteurs chaque semaine, ce qui en fait de loin le journal papier le plus lu au Québec.

Contenu complet

Nous offrons aux Québécois de l’excellent journalisme d’enquête, une couverture d’actualité complète, comme on a pu le voir récemment avec les inondations qui ont frappé le Québec, et des reportages d’une grande profondeur dans le monde des sports, des affaires et du spectacle.

Nous ne tenons rien pour acquis. Nous améliorons continuellement nos contenus, nos sections et nos éditions, comme nous l’avons fait récemment avec nos cahiers Casa, Zeste et Évasion. Nous voulons que le cahier Weekend demeure incontournable pour quiconque aime le divertissement et les arts.

Nous utilisons nos plateformes numériques et nos journaux papier en complémentarité et en fonction des forces de chacun.

Vulgarisation, explication

Ainsi, vous apprendrez les nouvelles du jour rapidement sur notre site internet ou grâce à une alerte sur notre application J5, mais vous trouverez plus de détails dans votre journal du matin : du graphisme comme notre page En 5 minutes, des photos percutantes, des chroniques, des analyses.

Dans le journal papier, nous voulons non seulement vulgariser et expliquer l’actualité en misant sur la force du média, mais nous souhaitons aussi proposer des contenus exclusifs qui deviendront les sujets de discussion du jour.