Une loi de Floride bloque le retour aux urnes des ex-prisonniers

Les parlementaires de Floride ont approuvé vendredi une loi empêchant d’anciens prisonniers de s’inscrire sur les listes électorales dès leur libération, en les forçant à payer auparavant toutes leurs dettes judiciaires.

Les opposants à cette loi ont accusé les républicains de vouloir ainsi empêcher plus de 1,4 million d’anciens prisonniers de s’inscrire sur les listes électorales avant l’élection présidentielle de 2020.

La Chambre des Représentants de Floride a approuvé la loi par 67 voix pour et 42 contre, au lendemain de son adoption par le Sénat. Elle se trouve désormais sur le bureau du gouverneur Ron DeSantis, qui lui a apporté son soutien, pour sa promulgation.

«Nous croyons aux secondes chances. Nous croyons également que les dettes doivent être honorées», a déclaré James Grant, qui siège à la Chambre des représentants de Floride et promoteur de cette loi.

«Je pense que le texte que vous voyez maintenant est le fruit d’un effort pour réconcilier ces deux éléments et pour s’assurer que lorsque quelqu’un a payé ses dettes à la société, il a la possibilité de retourner voter», a-t-il expliqué à la chaîne locale WCTV.

Le sujet est particulièrement sensible dans un État qui peut s’avérer crucial dans une course à la Maison Blanche et où les élections sont souvent très serrées.

Le 6 novembre, les électeurs de Floride ont approuvé à 64,38% l’Amendement 4 qui a rétabli automatiquement le droit de vote pour les personnes ayant purgé leur peine de prison et n’ayant pas commis de crimes sexuels ou d’homicides.

Avant l’adoption de ce texte, la Floride était l’État qui comptait le plus grand nombre d’adultes privés de leurs droits civiques (10% de la population adulte), en raison d’une loi vieille de 150 ans qui, dans les faits, affectait davantage les Noirs et les Hispaniques.

Mais le texte voté par les parlementaires locaux impose désormais une condition: le paiement préalable de dettes judiciaires (frais de justice, éventuelles compensations et amendes), ce qui peut représenter plusieurs milliers de dollars et être impossible à assumer pour de nombreux anciens prisonniers.

Après plusieurs heures de débat, les élus sont néanmoins parvenus à un accord en vertu duquel les juges seront en mesure de décider d’un abandon pur et simple de ces dettes ou de permettre aux anciens détenus de les acquitter au moyen de travaux d’intérêt général.