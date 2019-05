Venezuela: Guaido appelle à manifester devant les casernes

La tentative de soulèvement de mardi s'est dégonflée au cours de la journée. Quelque 25 militaires rebelles ont demandé l'asile à l'ambassade du Brésil à Caracas. Puis Leopoldo Lopez, une des figures de l'opposition qui était assigné à résidence depuis 2017 et était apparu aux côtés de M. Guaido et des soldats insurgés, s'est réfugié dans l'ambassade d'Espagne.

Dans des déclarations effectuées dans la résidence de l'ambassadeur d'Espagne, M. Lopez a affirmé que la tentative de soulèvement « fait partie d'un processus, c'est une brèche qui va se transformer en brèche plus grande et qui va finir par rompre le barrage ».

La tentative de soulèvement a été accompagnée dans tout le Venezuela mardi et mercredi de manifestations monstre des partisans de M. Guaido, émaillées de violents heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre.

Ces affrontements ont fait quatre morts parmi les manifestants, selon l'opposition et les familles. Selon Amnesty International, les troubles ont par ailleurs fait quelque 200 blessés et 205 personnes ont été arrêtées.

Le mécontentement populaire est alimenté par les conséquences de la pire crise de l'histoire récente du pays. L'hyperinflation pourrait atteindre 10.000.000%, selon le FMI, les coupures de courant se multiplient et les hôpitaux ne peuvent plus soigner les malades, faute de médicaments et d'équipement.

« La répression brutale du peuple vénézuélien doit s'achever et doit s'achever rapidement », a déclaré jeudi M. Trump. « Les gens ont faim. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau dans ce qui fut l'un des pays les plus riches du monde ».

Et pour accentuer un peu la pression et tenter de déloger Nicolas Maduro du pouvoir, Washington a pris un très grand nombre de sanctions, dont la plus récente est la plus marquante: un embargo sur le pétrole vénézuélien, depuis dimanche.