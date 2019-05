Voici à quoi ressemble une «chambre» d’hôtel à 100 000 $ US sur une île déserte

Il est accessible uniquement par hélicoptère ou hydravion. Il est situé sur une île tropicale privée. Et il serait, selon certains, l’hôtel le plus cher au monde. Bienvenue au tout nouveau Bawna Private Island, dans l’archipel de Palawan, aux Philippines.

Selon Forbes, l’ouverture du Bawna Private Island, survenue ce printemps, était attendue depuis 10 ans dans le milieu du tourisme de luxe.

Photo Banwa Private Island

On ne sait pas si l’annonce du prix par nuit - à partir de 100 000 $ US - a découragé certains de ces voyageurs impatients. Mais, chose sûre, ceux qui réserveront un voyage dans cet hôtel ne devraient pas faire pitié!

Le Bawna Private Island offre six villas hyper vitrées avec piscine à débordement et jacuzzi privés, au milieu d’un décor sublime fait de plages de sable blanc, d’eau turquoise et de végétation luxuriante.

On y trouve aussi 12 chambres additionnelles dans les jardins ainsi qu’une suite résidentielle avec vue à 360 degrés. Au total, le complexe et son équipe de concierges peuvent accueillir 48 personnes.

Photo Banwa Private Island

PHOTO BANWA PRIVATE ISLAND

Photo Banwa Private Island

Parmi les activités sur place: des cours de yoga, de la plongée, des tours d’hélicoptère, un terrain de golf 9 trous, un spa où on offre des soins personnalisés illimités ou encore des excursions en yacht ou en catamaran pour partir à la découverte de quelques-unes des 1780 îles de l’archipel de Palawan.

Côté restauration, c'est toute une équipe de chefs et de nutritionnistes qui s'occupent des «invités». Produits bios cultivés sur place, miel local et prises du jour sont notamment au menu. D'ailleurs, le complexe se décrit comme un leader en développement durable et a créé sa fondation pour l'environnement.

Photo Banwa Private Island

Photo Banwa Private Island

Bien sûr, les voyageurs ne croiseront personne durant leur séjour, car, comme son nom l’indique, le Bawna Private Island est situé sur une île privée (dont le nom est Puerco Island selon Google Maps). On peut s’y rendre uniquement par transfert en hélicoptère ou par un vol en hydravion privé.

Quant au prix de 100 000 $ US, sachez qu'il inclut tout, sauf les vins de la carte «exclusive»... dont on n'ose même pas imaginer les coûts!

Une villa à 93 $... sur une île d’à côté

La bonne nouvelle pour nous, c’est que même si cet hôtel est complètement hors de prix, l’archipel de Palawan, lui, s’avère être un lieu de prédilection pour les backpackers.

Par exemple, sur une petite île non loin du Bawna Private Island, il existe un complexe hôtelier appelé Modessa Island Resort où vous trouverez des petites villas aux toits de paille à partir de 93 $ par nuit (selon Expedia et Booking).

Quant à la grande île de Palawan elle-même, la principale de l’archipel, elle est connue pour ses eaux translucides, ses plages douces et ses falaises rocheuses dignes d’un décor de cinéma, et on y trouve des hôtels pour tous les budgets. Il y a de l’espoir!

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de cœur et ne rien manquer de nos suggestions!