Vote de grève pour les cols bleus du parc Jean-Drapeau

MONTRÉAL | Les cols bleus du parc Jean-Drapeau augmentent la pression sur leur employeur en votant à 96 % pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Ces moyens de pression pourront être mis en branle aux moments jugés opportuns, a indiqué le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), vendredi, au lendemain du vote.

«Les salariés cols bleus veulent ainsi dénoncer la discrimination systémique que vivent les deux tiers de leurs membres qui ont un statut précaire et des conditions salariales moindres», a précisé le syndicat.

«À l'origine de plusieurs iniquités dénoncées, on note qu'il y a présentement trois statuts d'emploi avec des conditions différentes et ce, pour le même travail au Parc Jean-Drapeau», a mentionné le syndicat, ajoutant qu’«en plus des salaires, il y a des avantages sociaux tels les vacances, le régime de retraite, les fériés et les maladies qui sont beaucoup moins généreux pour certains»

Le syndicat dénonce par ailleurs l’augmentation marquée du nombre de cadres permanents à la direction du Parc entre 2016 et 2017. «En 2016, il y avait 62 permanents, soit 43 cols bleus, 5 cols blancs et 19 cadres permanents. En 2017, il y avait 120 permanents, soit 43 cols bleus, 5 cols blancs et 72 cadres permanents.»

Depuis ce vendredi, les syndiqués du parc Jean-Drapeau portent un t-shirt au lieu de leur uniforme régulier, «pour rappeler leurs revendications aux usagers ainsi qu'à l'administration».