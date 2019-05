QUESNEL THIBERT, Rita



À Montréal, le mercredi 1er mai 2019 est décédée, à l'âge de 85 ans, Rita Thibert, épouse de feu Marcel Quesnel.Elle laisse dans le deuil ses filles Johanne (Normand) et Linda (Louis), ses petits-enfants Mathieu, Joël (Stephanie) et Maxime, ses deux arrière-petites-filles Alexia et Sofia, ses belles-soeurs Aline et Huguette (Jacques), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 11 mai 2019 de 16h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation de l'hôpital Santa Cabrini.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Santa Cabrini pour les bons soins prodigués.