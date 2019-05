LEBRUN, Gilles



Le 26 avril 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Gilles Lebrun, père de feu Eric Lebrun et conjoint de Mme Doris Dufour.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai 2019 de 11h à 17h à la:Suivi de la liturgie de la Parole à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.