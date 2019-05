ROCHON, Roger



À Pointe-Calumet, le 24 avril 2019, est décédé à l'âge de 85 ans, Roger Rochon, ex-époux de Hélène Breton.Il laisse dans le deuil ses enfants, Lise, Suzanne (Chantal), Pierre (Maryanne) et Lucie, ses petits-enfants, Stéphane (Julie), Maxime, Cindy (Benoit), Nicolas et Marc-Luc, ses arrière-petits-enfants, Alexis, Madrick, Alyssa, Mila et Sofia, sa soeur Evelyne ainsi que plusieurs parents et amis, tout particulièrement Jean-Guy Prud'homme.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mai 2019, de 9h30 à 12h à la :