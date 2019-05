POUPART JAMIESON, Suzanne



Subitement à Mascouche, le 10 avril 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Suzanne Poupart, fille de feu Jacques Poupart et feu Thérèse Trudeau, épouse de monsieur Michel Jamieson.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Thierry), Catherine (Guillaume) et Simon (Mélissa), ses petits-enfants feu Sandrine, Xavier, Charlotte, Colin, Vincent, Alexandre et Camille, ses soeurs et frère Jacqueline, Louise, Monique et Pierre, leur conjoint et conjointe, ainsi que plusieurs nièces et neveux, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 11 mai 2019 à 11h, en l'église St-Henri de Mascouche, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Henri de Mascouche. La famille recevra les témoignages de sympathie à l'église à compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.