MATHIEU, Jean-Louis



Le 2 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Jean-Louis Mathieu, époux de feu Madame Diane Berthiaume.Il laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Richard) et Pierre (Diane), ses petites-filles Chloé (David) et Janie (Pierre), ses arrière-petits-enfants ainsi que la mère de ses enfants Madame Marcelle Jobin et d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 9 mai 2019 de 13h à 20h au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexeUne cérémonie à la mémoire de Jean-Louis suivra à 20h au même endroit.Sincères remerciements au personnel du Centre hospitalier St-Eustache pour les bons soins prodigués.