LAMOTHE, Claude



À Orlando en Floride, le 17 avril, à l'âge de 73 ans, est décédé Claude Lamothe, fils de feu Émile Lamothe.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Ballard, ses enfants Jean-Claude (Édith), Carole (Michel) et leur fils Émile, Stéphane (Katherine et ses enfants Justin, Jordane et Manoé), sa mère Thérèse Lamothe, ses frères Pierre (Mychele) et André (Carole), sa soeur Claudette (André) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 12 mai dès midi; une cérémonie commémorative sera célébrée à 17h au même endroit.