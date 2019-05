PEPIN, Carole



Subitement, le 27 avril 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Carole Pepin, épouse de M. Pierre Moreau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Eric (Geneviève) et Annie (Marco), ses petits-enfants Zackary, Loïc et Anaïk, son frère Richard (Martine), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et de très nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 12 mai 2019 dès 11h. Un hommage suivra à 13h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.