FRAPPIER, M.D., Dr Guy

De Laval, après 52 ans de pratique comme Médecin, une brève retraite et une lutte courageuse contre la maladie, est décédé Dr Guy Frappier, le 24 avril 2019 à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Marthe Bélanger-Frappier, ses fils Daniel, feu Sylvain et Stéphane (Johanne). Il laisse également, dans le deuil, sa soeur Yolande Frappier s.n.j.m., ses belles-soeurs Thérèse et Madeleine, ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents, amis et connaissances.Selon ses volontés, la famille recevra les condoléances à l'église Saint-Maxime de Laval, (3700 boul. Lévesque Ouest, Laval) mardi matin, le 17 septembre 2019, de 9h30 à 11h30 et une messe sera célébrée pour la famille, les amis et les connaissances de 11h30 à 12h30.La famille tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont généreusement aidé Dr Frappier et sa famille au cours de ce très long combat santé-maladie et plus spécifiquement tout le personnel du Manoir St-Patrice (CHSLD) pour leur support professionnel, efficace et humain.En guise de condoléances, des dons à la Société candienne du cancer, à l'Institut de cardiologie de Montréal, à l'Association canadienne du Diabète ou à l'Association canadienne de l'Alzheimer seraient appréciés.