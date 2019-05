CORBEIL, Serge



En Floride, le 10 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Serge Corbeil, époux de feu Thérèse Gervais, précédé de son fils Daniel Corbeil.Il laisse dans le deuil son amie Francine Rousseau, son fils Benoit Corbeil (Linda Girardeau) et leurs enfants, sa nièce Geneviève Tétrault (Patrick Montroy) et leurs enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 11 mai 2019 de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 16h au salon même.Des dons à l'Institut de Cardiologie, la Fondation des maladies du coeur et à Diabète Québec serait apprécié. Merci.