VINCENT, Marcel (Léon), o.p.



À la Maison Basile-Moreau, à Montréal, le 29 avril 2019, est décédé le frère Marcel Vincent, dominicain. Il était âgé de 89 ans. Originaire de Trois-Rivières, il a grandi dans la région de l'Outaouais. Entré chez les Dominicains en 1955, il a fait sa profession religieuse le 23 mai 1956. Après quelques années de formation religieuse et pratique dans notre maison d'Ottawa, il a été assigné dans notre couvent Saint-Albert-le-Grand de Montréal en 1960. Il y a passé 50 ans de sa vie, et ce, malgré de courts séjours dans d'autres maisons dominicaines.Il laisse dans le deuil, en plus de sa famille religieuse, des ami(e)s à Montréal et dans la région de Gatineau-Hull, en particulier au sein de la famille de feu Léon Alarie et de feu Agathe Benoît.Il sera exposé le mardi 7 mai de 16h à 20h30 (veillée de prières à 19h30), au:2715 chemin de la Côte-Sainte-CatherineMontréalLes funérailles seront célébrées en l'église conventuelle Saint-Albert-le-Grand le mercredi 8 mai à 11h. Suivra, à 14h, l'inhumation au cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe.