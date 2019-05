LACASSE, Diane



À Chute Saint-Philippe, le 8 avril dernier, à sa résidence, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Diane Lacasse, entourée des siens.Diane laisse dans le deuil son époux depuis 1971 Robert Desormeaux, leurs enfants Julien (Nathalie), Fabrice, Vincent et Mylène (Sophie), leurs petits-enfants Laurie, Maïliane et Émélian, ses soeurs France, Lorraine et Ninon, ses parentés Frenette et Lacasse, ses belles-familles Desormeaux et Papineau ainsi que ses nombreux amis.La famille accueillera parents et amis à la:le samedi 11 mai de 13h30 à 16h. Un hommage sera rendu à Diane à partir de 16h.La famille remercie le personnel infirmier et médical du Centre hospitalier de Mont-Laurier et du Programme de soutien à domicile du CISSS d'Antoine Labelle pour la qualité des soins prodigués à Diane.Vous êtes invités à faire un don à la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier (www.fchml.com) en mémoire de Diane.