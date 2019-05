FRADET, Yvon



À la Maison de Soins palliatifs de Laval, le 18 avril, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Yvon Fradet, époux de feu Huguette Fonvieille.Il laisse dans le deuil ses fils Benoit (Stéphanie), Jean (Elizabeth) et Martin (Isabelle), ses petits-enfants Andréanne, Marc Antoine, Aleksi et Luca ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 11 mai dès 13h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don In Memoriam à la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié.(msplaval.ca)