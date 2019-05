CYR, René



De St-Esprit, le 21 avril 2019, à l'âge de 66 ans, René a entrepris une nouvelle route entouré de l'amour et la tendresse de sa conjointe et de sa famille.René va rejoindre sa mère Jeannette Desjardins et laisse dans le deuil sa conjointe Joanne Bertrand, son père Jean-Jules, son frère Claude (Jocelyne), ses soeurs Danielle (Denis), Rachel (Jack), Ghislaine (Jean), Guylaine (Réal), enfants et petits-enfants de sa conjointe, ses neveux, nièces et leurs enfants ainsi que plusieurs amis.Aucune cérémonie n'aura lieu afin de respecter les dernières volontés de René.www.complexefunerairejeancomtois.ca