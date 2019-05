KENNEDY (VARIN), Rollande



À Varennes, le 1er mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Rollande Varin, épouse de feu M. George Kennedy.Elle laisse dans le deuil sa fille Ann, ses petites-filles Cassandra (Etienne) et Mélissa (Pier-Luc), sa soeur Yvette, son frère Roger (Monique), ses nièces Diane, Joyce (Dave), son neveu Brian (Denise) ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 mai de 9h à 12h au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 12h à la chapelle duUn grand remerciement à tout le personnel du CHSLD Lajemmerais pour les bons soins qu'elle a reçus.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Foyer Lajemmerais de Varennes.