DION, Yves



À Montréal, le mercredi 1er mai 2019 est décédé, à l'âge de 89 ans, Yves Dion, époux de feu Marguerite Lavoie.Il laisse dans le deuil ses fils Jean-Pierre (Jocelyne Calvé) et François (Lynda Roch), ses petits-enfants Etienne, Jade, Hugo et Frédéric ses arrière-petits-enfants ainsi que autres parents et amis.La famille vous accueillera en la chapelle Santa-Maria Goretti du Cimetière de Laval, situé au 5505, Rang du Bas St-François à Laval, H7E 4P2, le mardi 7 mai à 15h pour une cérémonie en sa mémoire.