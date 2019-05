OUELLET, Ghislain



De Lachine, le 29 avril 2019, est décédé Ghislain Ouellet, à l'âge de 70 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lauraine Lafontaine et ses deux enfants Manon et Claude et petits-enfants, frères, soeurs et conjoints, neveux et nièces ainsi qu'amis et collègues.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mai à compter de 13h suivi de la cérémonie en la chapelle de la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511 www.jjcardinal.caVos dons à la mémoire de Ghislain, à la Fondation de l'Hôpital de Lachine seraient appréciés.www.fondationhopitallachine.com