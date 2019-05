PERRON, Robert



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Robert Perron, survenu le 30 avril 2019, à l'âge de 72 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Pelchat, son frère et sa soeur Gaétan et Huguette, ses beaux-frères Bernard (Irène) et Louis, sa belle-soeur Yolande ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mai 2019, de 17h à 19h30 à laUne cérémonie suivra à 19h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.