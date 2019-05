STE-MARIE, Marie-Paule



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 30 avril 2019, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Marie-Paule Ste-Marie.Elle laisse dans le deuil son ami de coeur Robert, ses enfants Sylvie (Marcel), Roch, Luc (Glory) et Serge (Annie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 mai de 11h30 à 17h à laLes funérailles seront célébrées le jeudi 9 mai à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.