LALIBERTÉ, Suzanne



À Montréal, le jeudi 25 avril 2019 est décédée, à l'âge de 85 ans, Suzanne Laliberté, fille de feu Cécile Gagné et de feu Oscar Laliberté et soeur de feu Jean, Berthe et Paul.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Pierre et Guy Benoit (Josette Chevalier), Diane, Carl, Nicole, Pierre et Isabelle Laliberté ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Marie-Reine-des-Coeurs, située au 5905, rue Turenne à Montréal, H1M 1N4, le samedi 11 mai 2019 de 10h à 11h pour recevoir les condoléances. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h.Au lieu de fleurs, la famille suggère des dons à la Fondation du cancer du sein du Québec.